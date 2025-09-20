自衛隊基地整備の工事が進む西之表市・馬毛島近海で、20日正午過ぎ、工事関係の作業船と漁船が衝突しました。漁船は大破して、乗組員1人が軽傷を負いました。 種子島海上保安署によりますと、20日午後0時20分ごろ、西之表市・馬毛島から南におよそ2キロの海上で、作業船と漁船が衝突しました。 作業船に関連する馬毛島工事の関係者から、およそ1時間後に種子島海保に通報があったということです。 漁船は工事の警戒船「新漁丸」