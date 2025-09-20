山形県鶴岡市は２０日、住宅街に出没したクマに対し、ハンターに発砲を認める「緊急銃猟」を判断した。環境省によると、全国で初めてとみられる。結果的に緊急銃猟ではなく、現場の警察官による指示の発砲で駆除された。緊急銃猟は改正鳥獣保護法の施行により、今月から市町村の判断で可能となっていた。クマは雌の成獣で体長１メートル１０。人的被害はなかった。鶴岡市などによると、民家の庭の木の下でクマが動かず、１時間