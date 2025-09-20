親はいつまでも子どもと一緒にいたいと思うものですが、いつかは子離れをしなくてはいけません。それは子どもも同じ。親のスネをかじって甘え続けるのではなく、自立をして自分の人生に責任を持って生きていく必要があります。しかし、アラサーになってもいつまでも甘えた生き方をする娘を見ていると、親として黙っているわけにもいかないようで……。今回は、自立しないアラサー娘をもつ母親の話をご紹介いたします。自立できてい