クラブ・レオン(メキシコ1部)に所属するコロンビア代表MFハメス・ロドリゲスの欠場が波紋を広げている。スペイン『マルカ』が伝えた。ハメスは19日に敵地で行われたリーガMX第9節クラブ・ティフアナ戦(●0-5)で招集メンバー外。現地では、ティフアナの本拠地エスタディオ・カリエンテの人工芝でプレーするリスクを恐れて遠征を避けたと報じられ、物議を醸している。レオンのエドゥアルド・ベリッソ監督は、ハメスの欠場が戦