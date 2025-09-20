[9.20 J1第30節](埼玉)※19:00開始主審:福島孝一郎<出場メンバー>[浦和レッズ]先発GK 1 西川周作DF 3 ダニーロ・ボザDF 4 石原広教DF 5 マリウス・ホイブラーテンDF 88 長沼洋一MF 8 マテウス・サヴィオMF 11 サミュエル・グスタフソンMF 13 渡邊凌磨MF 25 安居海渡MF 77 金子拓郎FW 24 松尾佑介控えGK 16 牲川歩見DF 26 荻原拓也DF 28 根本健太MF 6 松本泰志MF 10 中島翔哉MF 14 関根貴大MF 22 柴戸海FW 17 小森飛絢FW 99