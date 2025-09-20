[9.20 J1第30節](日産ス)※19:00開始主審:笠原寛貴<出場メンバー>[横浜F・マリノス]先発GK 19 朴一圭DF 13 ジェイソン・キニョーネスDF 16 加藤蓮DF 22 角田涼太朗DF 35 関富貫太MF 8 喜田拓也MF 14 植中朝日MF 17 井上健太MF 37 ジョルディ・クルークスMF 45 ジャン・クルードFW 26 ディーン・デイビッド控えGK 31 木村凌也DF 33 諏訪間幸成DF 43 埜口怜乃MF 6 渡辺皓太MF 18 オナイウ情滋MF 20 天野純MF 28 山根陸MF 30 ユ