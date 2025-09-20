【J1第30節】(豊田ス)名古屋 3-1(前半3-0)湘南<得点者>[名]稲垣祥(19分)、永井謙佑(31分)、山岸祐也(45分+3)[湘]鈴木章斗(78分)<退場>[名]山岸祐也(56分)<警告>[名]山岸祐也2(54分、56分)[湘]奥野耕平(47分)、奥埜博亮(84分)観衆:29,550人主審:Mohamed Ahmed E E Mohamed└前半3発の名古屋は後半1人退場も約4か月ぶりホーム戦白星…降格圏に沈む湘南は今季ワースト4連敗