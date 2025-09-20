[9.20 J1第30節 名古屋 3-1 湘南 豊田ス]J1リーグは20日に第30節を行った。名古屋グランパスと湘南ベルマーレの対戦は、名古屋が3-1で勝利。約4か月ぶりにホームで白星を挙げた。15位・名古屋が最後にホームスタジアムで白星を飾ったのは5月31日の第19節・アルビレックス新潟戦。18位の湘南を相手に、残留を確実にするべく勝利を目指す。前半9分にはFW山岸祐也のボールカットからMF永井謙佑がゴールネットを揺らすが、ビデオ・