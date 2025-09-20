岐阜県白川町の飛騨川で、アユ漁の仕掛け網を外しに訪れた73歳の男性が川に沈んだ状態で見つかり、死亡が確認されました。 【写真を見る】飛騨川で「アユの仕掛け網を外しに行って帰ってこない」と家族が119番翌朝に水深5メートルの川底で73歳男性見つかり死亡ライフジャケット着用しておらず何らかの原因で溺れたか岐阜・白川町 警察によりますと、死亡したのは岐阜県白川町に住む無職の73歳男性で、19日午後8時半