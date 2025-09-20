[9.20 J1第30節](サンガS)※19:00開始主審:長峯滉希<出場メンバー>[京都サンガF.C.]先発GK 26 太田岳志DF 2 福田心之助DF 24 宮本優太DF 44 佐藤響DF 50 鈴木義宜MF 10 福岡慎平MF 25 レオ・ゴメスMF 39 平戸太貴FW 14 原大智FW 18 松田天馬FW 93 長沢駿控えGK 21 圍謙太朗DF 4 パトリック・ウィリアムDF 5 アピアタウィア久DF 22 須貝英大MF 6 ジョアン・ペドロMF 16 武田将平MF 27 山田楓喜MF 29 奥川雅也MF 48 中野瑠馬監