[9.20 J3第28節](長良川)※19:00開始主審:鶴岡将樹<出場メンバー>[FC岐阜]先発GK 1 茂木秀DF 3 野澤陸DF 5 石田崚真DF 20 加藤慎太郎DF 55 外山凌MF 10 北龍磨MF 18 山谷侑士MF 28 箱崎達也MF 39 泉澤仁FW 16 西谷亮FW 29 川本梨誉控えGK 31 セランテスDF 33 キム・ユゴンDF 40 平瀬大MF 14 生地慶充MF 19 松本歩夢MF 97 福田晃斗FW 9 ドゥドゥFW 25 ブヴィク・ムシティ・オコFW 27 横山智也監督石丸清隆[AC長野パルセイロ]