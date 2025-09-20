[9.20 J1第30節](ヨドコウ)※18:30開始主審:御厨貴文<出場メンバー>[セレッソ大阪]先発GK 1 福井光輝DF 3 進藤亮佑DF 27 ディオン・クールズDF 31 井上黎生人DF 66 大畑歩夢MF 8 香川真司MF 10 田中駿汰MF 11 チアゴ・アンドラーデMF 48 柴山昌也MF 77 ルーカス・フェルナンデスFW 9 ラファエル・ハットン控えGK 21 キム・ジンヒョンDF 16 奥田勇斗DF 33 西尾隆矢MF 5 喜田陽MF 17 阪田澪哉MF 19 本間至恩MF 35 吉野恭平FW 1