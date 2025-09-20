9月20日放送の満天☆青空レストランにて、今金男しゃくを使った「ホタテのポタージュ」を作りました！！レシピは以下の通りです✨ ★今金男しゃくとホタテのポタージュ【材料】じゃがいも（今金男しゃく） 正味２００ｇ玉ネギ