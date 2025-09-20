4回目の＜山人音楽祭＞出演にして、ついに赤城ステージに立ったAge Factory。清水英介（Vo, G）はその歓びを、「G-FREAK FACTORYのイベントなので、メインに呼んでもらってうれしく思います」とストレートに表現しながら、同時に「＜山人音楽祭＞全員で行くぞ！全員で一緒に行こう！」と冒頭から気迫を見せつけた。オルタナティブな感性を持ちながら、その一言に収まりきらないユニークなサウンドが歓迎され、めきめきと頭角を現