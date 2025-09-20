陸上世界選手権の女子100mハードルに出場した中島ひとみ選手が20日、自身のインスタグラムを更新。「走ることをやめなくて、本当に良かった」と笑顔の写真とともに思いをつづりました。今季、日本歴代2位の12秒71をマーク。30歳で迎えた東京の世界選手権で初の代表に選出されます。中島選手は、「ここにどうしても立ちたく、走り続けて、ようやく掴めた初めての日本代表。この日本で、満員のスタジアムで沢山の人に見守られ、大歓