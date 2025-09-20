9月13日に放送されたABEMA「給与明細」では、SNS総フォロワー数150万超、天然Hカップを武器に動画を上げ続け、男性向けプライベートサービス店でも働く「るるたん」に密着。そんな彼女が自身の“最高月収”を明かした。【映像】「めっちゃ舐めてるし！」るるたんの“男性向け”ビデオを鑑賞する様子（実際の映像）自作した男性向け映像では1億2000万円の売上がある、るるたん。最高月収について尋ねると、「法人なんですけど、