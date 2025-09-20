４人組バンド「緑黄色社会」の長屋晴子（３０）が２０日、公式サイトを通じて５人組ロックバンド「ＢＩＧＭＡＭＡ」の金井政人（４０）との結婚を発表した。長屋は「私事で大変恐縮ですが、この度金井政人さんと入籍いたしましたことをご報告させていただきます」と発表。「日々こんなにも楽しく歌い続けられるのは、いつも応援してくださる皆様のおかげです。皆様への感謝の気持ちを音楽で還元できるよう、個人としても、音楽