大相撲秋場所７日目（２０日、東京・両国国技館）、元三役の幕内隆の勝（３０＝常盤山）が幕内若元春（３１＝荒汐）を突き倒しで下して６勝目（１敗）。取組後は「立ち合いで先手を取れて、流れが良かった。相手もよく見えていたし、足も出て落ち着いていた」と納得の表情を見せた。２場所連続勝ち越し中の隆の勝は、今場所も３日目から５連勝。好調の要因について「自分から攻められている。（立ち合いで）押されても慌てない