けたたましくサイレンが鳴り響き、赤いライトに染め上げられた赤城ステージに登場したのは、＜山人音楽祭＞には欠かせないバンドのひとつ、ROTTENGRAFFTYだ。互いに寄りかかることなく、背筋を伸ばし、自らの力でしっかりと大地を踏みしめた上で刺激を与え合うG-FREAK FACTORYが主宰する舞台。音と心を重ね合わせ、N∀OKI（Vo）が「音で死んで、音で何度も生まれ変われ」と焚き付けた「零戦SOUNDSYSTEM」から完全なる真っ向勝負で