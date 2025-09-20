元コロンビア代表ＦＷラダメル・ファルカオ（現所属チームなし）が、キャリアのピーク時にレアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長から直々に引き抜き工作を受けていたという。元チームメートのマリオ・スアレスとのポッドキャストでのインタビューで明かした。ファルカオにとって忘れられない場面があったのはアトレチコ・マドリードでヨーロッパリーグとＵＥＦＡスーパーカップを制し、個人としてもリーグ得点ラン