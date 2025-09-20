横綱相撲を見せつけた。大相撲秋場所７日目（２０日、東京・両国国技館）、横綱大の里（２５＝二所ノ関）が幕内豪ノ山（武隈）を押し倒しで下し、１敗をキープした。強烈な押しで豪ノ山を圧倒し、土俵下まで吹っ飛ばした取組後は「いい相撲だった。しっかり集中して取れた。左がすごく生きて、使えたので。左が一番大事だと思うので」と大きな自信をのぞかせた。この日、幕内唯一の勝ちっぱなしである横綱豊昇龍（立浪）が幕