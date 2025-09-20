今季限りでの引退を表明している中日の岡田俊哉投手（３３）と祖父江大輔投手（３８）が引退試合となった２０日のヤクルト戦（バンテリン）に登板。現役生活にピリオドを打った。先発投手としてマウンドに上がった岡田は先頭打者の村上を見逃し三振に仕留めると、２番手・高橋宏に交代して１６年間のプロ生活をフィニッシュ。「村上選手が１番だったので、やばいなと思いました。ストライクゾーンにいって良かったです」と安堵