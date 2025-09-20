山陽オートの特別ＧＩ「共同通信社杯プレミアムカップ」は２０日、予選２日目が行われた。初日６着からの巻き返しを図る森且行（５１＝川口）は３Ｒ、５番手発進を決め前線突破を狙ったが、仕掛けられず苦戦。森本優佑の逆襲にも抵抗できず、この日も６着に終わった。「乗れてないね。スタートはフライング覚悟で切ったけど、外に押し出されたし展開を悪くしている」と振り返った。初日良かったエンジンも変調。「止まりが悪く