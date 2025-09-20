青森競輪Ｇ?「開設７５周年みちのく記念競輪善知鳥杯争奪戦」が２０日に開幕した。注目の初日特選は郡司浩平（３５＝神奈川）が混戦を冷静な判断で突き抜け快勝した。正攻法から赤板で荒井崇博の上昇を突っ張ると新山響平ラインを出して中団を確保。森田優弥や単騎の南修二も仕掛ける激しい流れを冷静に見極め、ラストはまくり気味に突き抜けた。「前（受け）になればこうなるかなという流れになりました。もう少しスカッと