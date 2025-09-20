日本ハムは２０日、ロッテ（エスコン）と対戦し８―７でサヨナラ勝ち。連敗を「２」で止め首位ソフトバンクとのゲーム差を「３・５」に縮めた。初回一死二塁から水谷の右前適時打で先制すると、続く２回二死満塁の好機では万波が押し出し四球を選び追加点を挙げた。打線は３回にも清宮幸と石井の適時打。４回も二死満塁から清宮幸が３点適時三塁打を放つなどこの回までに計７点を奪い試合を優位に進めた。だが、そんなムー