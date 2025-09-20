阪神・藤川球児監督（４５）が成長の途上でもがく若手投手たちにゲキを送った。２０日のＤｅＮＡ戦（甲子園）は虎先発の高橋が５回途中を５安打１四球２失点の投球内容で降板する苦しいゲーム展開。継投策に移行した虎ベンチは工藤→椎葉らの若手右腕をマウンドに投入し、０―２のビハインドから勝機を探った。ブルペンに再配置転換されたドラフト１位ルーキー・伊原陵人投手（２５）は７回から４番手として救援登板。最初の