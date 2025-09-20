竹内アンナが、貴重な会場で開催する弾き語りツアー＜atELIER＞（読み：アトリエ）を発表した。＜atELIER＞は、竹内アンナの部屋に遊びに来たようなプライベート感がコンセプトとなっており、アコースティックギターをはじめ、観葉植物、本棚、レコードプレーヤーなどで飾られた自室を連想させるステージで弾き語りを披露するという。オフィシャルファンクラブ「at TENDER」では本日より先行受付が開始しているのでぜひチェックし