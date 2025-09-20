巨人・岡本和真内野手（２８）が２０日の広島戦（東京ドーム）に「４番・三塁」で先発出場。２戦連発となる１４号先制ソロを放ち、勝利に貢献した。両チーム無得点で迎えた２回、岡本は先頭打者として打席に入ると、相手先発・森にカウント０―２と追い込まれながらも、３球目の浮いた外角スライダーを捉えた。打球は左翼スタンドに吸い込まれ、貴重な先制点を奪取。表情を変えずにダイヤモンドを１周すると、仲間とのハイタッ