東京女子プロレス２０日の大田区大会で、「ＯｂｅｒＥａｔｓ（オーバーイーツ）」こと上福ゆき（３２）、上原わかな（２９）組が「享楽共鳴」こと中島翔子（３４）、ハイパーミサヲ組を破り、プリンセスタッグ王座奪取に成功した。試合は立ち上がりでミサヲからスプレーや自転車攻撃をしかけられたが、一方的にペースをつかまれることなく対応。一進一退の展開になると、上原がバナナピローや寿司トルネードで攻め込んだ。戦