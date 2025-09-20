フィギュアスケートのミラノ・コルティナ五輪最終予選２日目（２０日、中国・国家体育館）、ペアのフリーが行われ、ショートプログラム４位の?ゆなすみ?こと長岡柚奈、森口澄士組（木下アカデミー）が１１５・９８点、合計１７８・６６点で３位となった。今大会のペアは五輪出場の残り３枠を懸けた戦い。ＳＰは４位発進だったが、この日は序盤にミスが出ながらも何とかまとめ切ったことで、五輪出場枠を確保した。日本勢はすで