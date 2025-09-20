◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３０節浦和―鹿島（２０日・埼スタ）浦和の元日本代表ＧＫ西川周作が、痛恨のミスパスで鹿島に先制点を献上した。０―０の前半１４分、自陣ゴール前で左サイドからのパスを受けた西川が、ダイレクトで右サイドへ送ろうとしたボールが短くなり、これが鹿島ＦＷ鈴木優磨へ。鈴木のシュートは、無人のゴールに流し込まれた。足元の技術に定評がある西川だが、観衆５万人超えのビッグマッチの序盤に痛恨