◆イースタン・リーグ巨人２―７日本ハム（２０日・Ｇタウン）巨人の育成２年目・園田純規投手が、イースタン・日本ハム戦に先発。６回を投げて７安打１失点と粘投した。初回、２回と走者を背負いながら無失点に封じ、３回にはこの試合初めての３者凡退。４回までに２度の併殺を奪うなど、打たせて取る投球でアウトを重ねると、４回にティマの適時二塁打が生まれて援護をもらった。しかし、直後の５回に２死から連打で一、