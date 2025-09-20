友人関係。幼児の時から始まり、大人になっても向き合う問題だと思います。大人になれば表面上は笑顔で取り繕うことは出来ますが、心の中ではどうでしょうか。今回は筆者の友人C子が体験した出来事をお届けします。 行事の写真販売 C子の息子が通う幼稚園では、行事ごとにカメラマンが撮影に入り、後日写真の販売が行われます。 販売方法は、サンプル写真を遊戯室に貼りだし、保護者がその中から目当ての写真を選んで、番号を