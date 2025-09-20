◆東京六大学野球秋季リーグ戦第２週第１日▽立大９―６法大（２０日・神宮）開幕２週目から登場の立大が法大に先勝。４点ビハインドの苦しい展開から５、６回に３点ずつ挙げて逆転勝ちを収めた。自慢の打線が１３安打を放ち、計９得点。２番の小林隼翔（はやか）遊撃手（２年＝広陵）が、本塁打を含む４安打３打点と打線をけん引した。立大は、攻撃力を武器に春季リーグ戦で６季ぶりの３位に浮上。今シーズンは、２０１７年春