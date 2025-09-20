◆パ・リーグ日本ハム８―７ロッテ（２０日・エスコンフィールド）日本ハムは接戦となった一戦をサヨナラで制し、敗れた首位ソフトバンクとのゲーム差を３・５とした。「５番・一塁」でスタメン出場した清宮幸太郎内野手は、３回に右前適時打を放つと、４回２死満塁では右中間を破る走者一掃の二塁打。２安打４打点と勝利に貢献した。その第１打席、登場曲として使用したのは「ＰＥＲＦＥＣＴＨＵＭＡＮ」。お笑いコンビ