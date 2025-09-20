ＴＢＳの宇賀神メグアナウンサーが２０日に自身のＳＮＳを更新。同期との２ショットをアップした。インスタグラムで「久しぶりに会えた入社同期の岩田絵里奈ちゃん！一緒に誕生日をお祝い出来て嬉（うれ）しかったです。おめでとう〜！！」と８月３０日に３０歳の誕生日を迎えた日本テレビの岩田絵里奈アナウンサーを祝福し、２人でケーキを持つ様子などをアップした。この投稿に「同期だったとは！」「美人姉妹」「何だか似