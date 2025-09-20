過激なブラックジョークや社会風刺で人気のアニメ「サウスパーク」が、制作が間に合わなかったという理由で放送延期となった。米国では毎週水曜日にコメディ・セントラルで放送されている同アニメだが、締め切りまでに完成させることができなかったという。 【写真】中国発のかわいいキャラ「ラブブ」も餌食に ショーランナーのトレイ・パーカーとマット・ストーンは、謝罪文で「