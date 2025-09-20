能登の早期復旧へ！ けわしい斜面も難なく越える「スパイダー」2024年1月の能登半島地震、そして同年9月の奥能登豪雨で被災した道路の復旧作業において、特殊な建設機械「スパイダー」が活躍しています。このスパイダーを投入した鴻池組が、作業の様子を記録した動画をYouTubeで公開しました。【そんな傾斜も登れるの!?】これが能登で活躍する「スゴい建機」です（動画で見る）鴻池組が担当しているのは、石川県の珠洲（すず）