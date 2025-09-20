『平成敗残兵すみれちゃん』（里見Ｕ/講談社）第2回【全4回】【漫画】『平成敗残兵すみれちゃん』を第1回から読む「次にくるマンガ大賞 2025」コミックス部門第5位！ 元・売れないアイドル、そして現・プータローのすみれは31歳。芸能界での競争に敗れ、体も心も傷ついてボロアパートで自堕落な日々を送っていた。そんな彼女に、いとこの高校生・雄星（ゆうせい）が持ちかけたのは同人グラビア写真集のモデル！ 推されなかった子