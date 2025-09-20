◇MLB ドジャース6-3ジャイアンツ(日本時間20日、ドジャー・スタジアム)ポストシーズン進出を決めたドジャースが球団公式SNSを更新。試合後のロッカールームでのロバーツ監督のスピーチが公開されました。この日は今シーズンでの引退を発表したカーショー投手が5回途中2失点で降板。その裏に大谷翔平選手が逆転の52号3ランを放ち勝利しました。ポストシーズン進出を決めたドジャースは試合後シャンパンで乾杯し、ロバーツ監督は「