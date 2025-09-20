「ジャンピーカップ」（２０日、住之江）住之江ボートで２０日、「ＲｏａｄｔｏＴＨＥＧＲＡＮＤＰＲＩＸスペシャルトークショー」が中央ホールで行われ、池田浩二（４７）＝愛知・８１期・Ａ１＝と磯部誠（３５）＝愛知・１０５期・Ａ１＝が軽妙なトークで会場を盛り上げた。直近の鳴門でＧ１・大渦大賞を制した池田が壇上に登場すると、場内から「おめでとう」の大声援。笑顔で応える池田を横目に、磯部は「（優勝