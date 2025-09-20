気象台は、午後7時27分に、大雨警報（土砂災害）を宮古市、岩泉町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】岩手県・宮古市、岩泉町に発表 20日19:27時点沿岸北部では、21日明け方まで土砂災害に警戒してください。岩手県の海上では、21日未明まで暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■宮古市□大雨警報【発表】・土砂災害21日明け方にかけて警戒□暴風警報21日未明にかけて警戒風向南東・海上