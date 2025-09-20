サッカー日本代表DF長友佑都選手（39）の妻でタレントの平愛梨（40）が20日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜午後2時28分＝関西地区）に出演。海外と日本の4カ国での出産について語った。平は2017年に長友選手と結婚。2018年にイタリアで長男、2019年にトルコで次男、2021年にフランスで三男、2023年に日本で四男と、4カ国で出産を経験することとなった。長男の出産の際には「里帰り出産も考えたんですけど、生まれてからすぐに父