大相撲秋場所は7日目。ここまで5勝1敗、石川県津幡町出身の横綱・大の里は力強い相撲を見せました。全勝の豊昇龍を追いかける大の里。7日目は、前頭三枚目・豪ノ山との対戦です。大の里は、立ち合い右肩で当たると一気に前へ。けた違いの圧力で豪ノ山を速攻相撲で押し倒しました。８日目は前頭四枚目・平戸海と対戦します。