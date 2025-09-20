低気圧が北日本を東へ進み、20日(土)夜のはじめごろから21日(日)にかけては北海道を中心に荒れた天気になる見込みです。20日午後3時の天気図です。日本海に低気圧があります。低気圧は北東方向に発達しながら進む見込みです。20日の夜には寒冷前線が日本海側の地域にかかり、山陰から北陸、東北の日本海側や北海道では雨脚が強まるでしょう。21日にかけての雨と風の予想ですが、20日の夜のはじめごろから寒冷前線が通過する北陸や