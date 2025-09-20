手に入れたばかりの真っ赤なフォード・ムスタングGTに身を沈めるとイグニッションキーをひねり、静かにアクセルを踏み込んだ。【写真】初めてバンドを組んで歌い出した15歳の横山剣、キャッツアイをかけてのステージ棕櫚の葉の間を飛行機がゆっくりと横切ってゆく。進駐軍によって「アベニューD」と呼ばれた横浜・本牧通りには、かつて米軍専用ガソリン・スタンド、ビル・チカリング劇場、PX、ボウリング場が立ち並び、金網