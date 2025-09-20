先週の記録的な大雨で浸水被害を受けた、三重県四日市市の地下駐車場の車について、22日（月）から順次、車の所有者らによる確認作業が行われる予定です。 【写真を見る】記録的大雨で浸水被害の三重・四日市市の地下駐車場…22日（月）から車の所有者らが現場で“順次”車両確認作業の予定市長は21日（日）に知事は25日（木）に現地を視察 四日市市によりますと、今月12日の記録的な大雨で浸水被害を受けた、地下駐車場の車27