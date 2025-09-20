2025年9月10日、VTuberグループ「ホロライブ」の大神ミオが1stソロライブ「Our Sparkle」を神奈川県横浜市・ぴあアリーナMMで開催した。 開演前から大神ミオのイメージカラーである緑のペンライトで染まる会場ホロライブゲーマーズの大神ミオは今年12月で活動7周年を迎える。これまでホロライブの全体ライブやホロライブゲーマーズによるリアルイベントなどに多数出演してきたが、ソロライブとしては今回が初めてとなる。8月にリリ