「東京2025世界陸上」スペシャルアンバサダーの織田裕二（57）が20日、TBSの中継に生出演。女子20キロ競歩で銅メダルを獲得した藤井菜々子（26＝エディオン）との対面を果たした。花束を渡して祝福した織田は、「手がちっちゃい。細い」と藤井の華奢（きゃしゃ）な体つきに驚いた様子。メダルを触らせてもらい、「重みが…」と感無量の表情を見せ、「首がこりそう」と率直な感想を口にした。また、藤井に「かっこいいです」