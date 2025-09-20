ビールジョッキを運ぶウエーター＝20日、ドイツ・ミュンヘン（ロイター＝共同）【ベルリン共同】ドイツ南部ミュンヘンで20日、1810年から続く世界最大のビール祭り「オクトーバーフェスト」が始まった。10月5日まで。会場のビール価格は年々上がっており、今年は1リットル当たり14.50〜15.80ユーロで、平均で前年比3.52％上昇。円安の影響で1リットル当たり約2500〜約2750円となり、日本の観光客には厳しい価格になっている。